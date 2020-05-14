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Haber Giriş: 14.05.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü

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Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü
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Antalya'da saatteki hızı yaklaşık 80 kilometreyi bulan otomobilin arkasına tutunan iki gencin yürekleri ağızlara getiren tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

Antalya'da daha çok toplu ulaşım araçlarının arkasına tutunarak yaptıkları yolculuklarla gündeme gelen patenli gençler, Antalya caddelerinde diğer araçların arasında hızla seyreden bir otomobilin arkasında görüntülendi.

100. Yıl Bulvarı üzerinde saatteki hızı yaklaşık 80 kilometre olan otomobilin arkasına tutunarak ölüme adeta davetiye çıkaran gençleri görenler cep telefonlarına sarıldı.

Patenli gençleri görüntüleyen otomobilin bile yetişmekte zorlandığı gençlerin tutunduğu otomobil hızla yoluna devam ederken iki gencin de yolculukları aynı araçla devam etti. Yürekleri ağızlara getiren olay istenmeyen bir olay yaşanmadan sona erdi.

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