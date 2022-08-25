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Antalya'da yürek yakan kaza! Kamyon motosiklete çarptı... Anne ve bebeği hayatını kaybetti

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#Antalya#Alanya#Kaza
Antalyada yürek yakan kaza Kamyon motosiklete çarptı... Anne ve bebeği hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 19:16

Antalya’da motosiklet ile ilerleyen aileye kamyonun çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı babanın, acı içerisinde kızına sarılarak feryadı yürek dağladı.

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Sabah saatlerinde Alanya ilçesi Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, İ.K. (43) idaresindeki hafriyat kamyonu ile tali yola dönmek isterken o sırada yolun sağ şeridinde ilerleyen İsmail Songür (31) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü İsmail Songür, eşi Ayşe Songür (31) ve 1 yaşındaki kızları olan Elif Su Songür yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı yürekleri yaktı. Görüntülerde motosiklet ve kamyonun yan yana ilerlerken tali yola dönmek isteyen hafriyat kamyonunun o sırada motosikletli aileye çarptığı anlar kayda girdi. Kazanın hemen ardından olay yerine giden vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde babanın feryadı yürekleri dağladı. Eşinin başında kızına sarılan Songür, 'Eşim gitti. Ağabey ne olur yapmayın. Eşim gitti' diyerek gözyaşı döktü. Baba İsmail Songür çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kazayı görgü şahitlerinden Mehmet Akdağ, “Sabah 10.30 sıralarında kaza oldu. Bir kamyon geçerken aynı istikamette giden motosiklet vurdu. Orta tekerlek kadının üzerinden geçti. Kadın da öldü, çocuk da. Çok üzgünüz” dedi. Olayın ardından hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K. (43) gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Antalya#Alanya#Kaza

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