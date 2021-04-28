Antalya'da yürek burkan hikaye... 'Kızımız maalesef gitti'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken, 2019 yılının Ekim ayında işten çıkarılan Kadir Tezcan, ailesini geçindirmekte zorlanınca para karşılığı bebek bakmak istedi. Gelen teklifi değerlendiren Kadir- Bahar Tezcan çifti, 5 aylık Nefes bebeğe, ayda 2 bin 500 lira karşılığı 7/24 bakmak için babası İ.A. ile anlaştı. İ.A., bebeği Tezcan çiftine teslim edip, gitti. Birkaç ay bebeğin durumunu soran İ.A., iddiaya göre, bir daha telefonları açmadı. İ.A., kendisine ulaşmaya çalışan Tezcan çiftini de her yerden engelledi.

Kadir Tezcan, DHA'ya yaptığı açıklamada, 2 yaşına giren Nefes'i kendi çocuklarından ayırmadığını ve bağrına bastığını belirtip, "Öyle günler oldu ki yiyecek ekmeğimiz yoktu; ancak Nefes'i öyle sahiplendik ki anlatamam. Artık bizim çocuğumuz gibi oldu. Bizim yanımızda emeklemeyi, yürümeyi, konuşmayı öğrendi. Bizi anne- babası gibi görüyor. Oğluma 'ağabey', kızıma 'abla' diyor. Biz de kendisine öyle bağlandık ki anlatamam" açıklamasında bulunmuştu.

Nefes'e öz çocuğu gibi davrandığını söyleyen Bahar Tezcan ise en güzel yıllarına şahit olduğunu belirterek, "O artık bizim nefesimiz oldu. Çok seviyoruz. Biz ne yersek onu yiyor. Bana 'anne', eşime de 'baba' diyor. Kızım Tuana'yı ablası, Osman'ı ise ağabeyi biliyor. Üstelik çok güzel anlaşıyorlar. Devlet bize verirse kendi çocuğumuz gibi bağrımıza basmak istiyoruz" demişti.

'ALIKOYMAK' SUÇUNDAN İFADE VERDİLER

Konunun medyada yer alması üzerine Tezcan çifti, televizyon programına katılmak için İstanbul'a gitti. Kadir Tezcan, katıldığı programda, Nefes bebeği sahiplenmek istediğini söyledi. Program devam ettiği sırada stüdyoya gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Nefes bebeği Tezcan ailesinden aldı. Nefes bebek, devlet korumasına alınırken, Kadir- Bahar Tezcan çifti de 'alıkoymak' suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Üzgün olduğunu belirten Kadir Tezcan, "Kızımız maalesef gitti" dedi.

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