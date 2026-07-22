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Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Hastanedeki mücadeleyi kaybetti

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#Hapa Oğuz#Kaza#Ölüm
Antalyada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı Hastanedeki mücadeleyi kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 14:30

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan 39 yaşındaki Hapa Oğuz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı kazada, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hüseyin Çöl Caddesi'nde meydana geldi. M.Ö. kullandığı 07 CIY 139 plakalı otomobille otogardan Korkuteli istikametine giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan Hapa Oğuz'a çarptı. Metrelerce savrularak asfalt zemine düşen Hapa Oğuz ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalyada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı Hastanedeki mücadeleyi kaybetti

Yapılan müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Hapa Oğuz tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Antalyada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı Hastanedeki mücadeleyi kaybetti

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Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Beraberindeki kişiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hapa Oğuz’a otomobilin çarpması ve ardından metrelerce savrulması görüntüde yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Hapa Oğuz#Kaza#Ölüm

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