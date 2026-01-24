×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da yollar göle döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya'da Sel#Muratpaşa#Konyaaltı
Antalyada yollar göle döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 08:11

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha kadar sürdü. Yağış nedeniyle rögarlar taşıp, yollar adeta göle dönerken çok sayıda araç da mahsur suda mahsur kaldı

Haberin Devamı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış sabaha kadar sürdü. Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle döndü, rögarlar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Antalyada yollar göle döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı. Yakın olan evinden markete inen bir vatandaş ise, kafasına poşet geçirerek alışverişini yaptığı görüldü.
Antalyada yollar göle döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nın bazı noktalarında mahsur kalan araçları gören diğer sürücüler ise çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.
Antalyada yollar göle döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Öte yandan yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya'da Sel#Muratpaşa#Konyaaltı

BAKMADAN GEÇME!