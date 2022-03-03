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Antalya'da yollar göle döndü! Araçlar arasında yüzdü

#Sağanak#Yağmur#Antalya
Antalyada yollar göle döndü Araçlar arasında yüzdü

Antalya’da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaş ise, yarı çıplak suya girip araçların arasında kulaç attı.

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Turizm kenti Antalya’da dün sabah etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar yollarda kaldı. Yağmur nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda birçok araç mahsur kalırken, bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 aracın üzerine düştü.
Yağış esnasında bir vatandaş ise yarı çıplak suya girdi. Arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan vatandaş, yarım metre derinlikteki su birikintisinde kulaç attı.

Yoğun yağış nedeniyle Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı da göle döndü. Dalgaların oluştuğu bulvarda araçlar güçlükle ilerlerken, kanallara dolan su yağışın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

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#Sağanak#Yağmur#Antalya

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