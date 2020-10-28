MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da yolcu otobüsünde lahmacun arası uyuşturucu
GeriGündem Antalya'da yolcu otobüsünde lahmacun arası uyuşturucu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

Antalya'da yolcu otobüsünde lahmacun arası uyuşturucu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da yolcu otobüsünde lahmacun arası uyuşturucu
Abone Olgoogle-news

Antalya'da jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeğinin bir yolcuya ait poşete tepki vermesi üzerine yapılan aramada poşet içerisinde bulunan lahmacuna sarılmış yaklaşık 800 gram sıkıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabah saatlerinde Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol arama çalışması yapıldı. Durdurulan 31 HC 484 plakalı otobüste yapılan kontrolde uyuşturucu madde arama köpeğinin otobüste yolcu olarak seyahat eden M.Y. isimli şahsa ait poşete tepki vermesi üzerine yapılan aramada poşet içerisinde bulunan lahmacuna sarılmış yaklaşık 800 gram sıkıştırılmış esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelinin ayrıca Samandağ Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan UYAP kaydı bulunduğu belirlendi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ifadesi alınan M.Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle