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Antalya'da yılın ilk günü deniz keyfi

#Deniz#Antalya#Güneş
Antalyada yılın ilk günü deniz keyfi

Antalya'da yeni yılın ilk günü Konyaaltı Sahili'ni dolduran turistler, güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı. Balıkçılar da denize olta attı.

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Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları ve parkları doldurdu. Konyaaltı Sahili'nde denize giren turistler, uzun süre vakit geçirdi. Evcil hayvanlarıyla sahillere gelenler, gezip dolaşırken bazıları da balık tuttu.

Antalyada yılın ilk günü deniz keyfi

Yerleşik Rus Gallina Savarın, "Burası çok güzel. Deniz suyu sıcak. Her gün girmeye çalışıyorum" dedi.

Meteoroloji'nin çarşamba ve perşembe günleri için 'kırmızı kod' uyarısı verdiği kentte kuvvetli yağış ve fırtınada tarım alanları ile köprüler sular altında kalmış, çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı.

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