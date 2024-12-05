Antalya'da yılbaşı öncesi operasyon! Binlerce kaçak içki ele geçirildi

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun ile aylık asayiş değerlendirme toplantı gerçekleştirdi. 3 bin 573'ü kişilere 1552'si mal varlığına olmak üzere kasım ayında il genelinde 9 bin 463 olay meydana geldiğini belirten Vali Şahin, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'in bu olayları aydınlatma oranını yüzde 93,9 olarak açıkladı. Bu olaylarda 5 bin 895 aranan şahsın yakalandığı ve 610'unun tutuklandığını kaydeden Şahin, "197 adet tabanca, 93 adet av tüfeği, 30 adet kuru sıkı tabanca, 2 bin 431 adet fişek, 674 adet av tüfeği fişeği, 20 adet çalıntı oto, 28 adet çalıntı motosiklet, 7 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 milyon 786 bin TL değerinde ziynet eşyası, 41 bin 985 TL nakit para, 11 bin 585 TL değerinde döviz ele geçirilmiştir" dedi.

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43 TERÖR OPARASYONU

İl genelinde 2 bin 116'sı şok olmak üzere toplam 3 bin 930 uygulama yapıldığını belirten Vali Şahin, “Bu uygulamalarda 810 bin 890 araç ve 1 milyon 421 bin kişi sorgulanmıştır. Terör suçlarında toplam 43 operasyon gerçekleştirdik. Çoğunluğu bilişim yoluyla yapılan suç türleriydi. Bunlarda 60 şüpheli yakalandı, 6 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 44 şüpheli serbest bırakıldı. 2 şahıs ise firar durumunda. Serbest bırakılan 3 şüpheli gerekli işlemler için İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi" diye konuştu.

SUÇ ÖRGÜTÜ; 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 11 organize suç, 110 kaçakçılık suçu, 67 mali suç bir adet aklama suçu ve suç gelirleriyle ilgili toplam 189 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Hulusi Şahin, “Bu operasyonlarda 282 şüpheli şahsa işlem uygulandı. 26 şahıs tutuklandı. 31 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 225 şahıs da serbest bırakıldı. Organize suçlarla mücadele kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan suç örgütü üyesi 5 şahıs yakalandı, 5 şahıs tutuklandı. Mali suçlarla mücadele kapsamında tefecilik suçundan 12 şahıs yakalandı, 3 şahıs adli kontrol, 1 şahıs serbest, 8 şahıs tutuklandı. Interpol, Europol Daire Başkanlığı tarafından uluslararası düzeyde aranan ya da hakkında difüzyon kararı bulunan iki şahıs yakalandı, il göç idaresine teslim edildi" dedi.

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232 BİN 955 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ

Operasyonlarda 25 adet tabanca, 5 tüfek, 274 fişek, 880 bin 228 adedi dolu, 3 milyon 296 bin adet boş makaron ele geçirildiğini anlatan Vali Şahin, yılbaşı öncesi gündemde olan kaçak ve sahte alkol operasyonlarına ilişkin de şu rakamları açıkladı:

“232 bin 955 şişe kaçak içki, 2 bin 7 litre yine kaçak içki. 7 bin 716 paket kaçak sigara. 3 bin 246 adet elektronik sigara. 600 adet kaçak puro, 1839 adet kaçak ilaç, 73 bin 520 adet cinsel gücü artırıcı içecek, 13 bin 215 adet kaçak eşya, 39 adet kaçak cep telefonu, 168 adet sahte para, 223 adet sahte belge, 748 kilogram kaçak tütün, 1425 paket kaçak ısıtma ve nargile tütünü, 1000 kilogram kaçak salça, 8 bin 547 litre kaçak zeytinyağı ele geçirilmiştir."

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99 YABANCI UYRUKLU SINIR DIŞI EDİLDİ

Göçmen kaçakçılığı suçlarında 8 operasyonda 17 şüpheli organizatör şahsın yakalandığını söyleyen Şahin, “4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şahıs adli kontrol aldı, 9 şahıs savcılık ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Suça karışıp yakalanan 45 şahıs hakkında da işlem yapıldı. Mobil göç noktalarında 3 bin 133 merkez ve dış birimlerimizle 10 bin 935 yabancı uyruklu şahsın ülkemizdeki yasal kalışı sorgulandı. Bu sorgulamalarda toplam 242 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amaçlı tebligat yapıldı. 77 kayıtsız Suriye uyruklu şahıs geçici barınma merkezlerine sevk edildi. 90 farklı uyruklarda yabancı şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi. İl genelinde oturma izinli 92 bin 346, çalışma, geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındakilerle beraber toplam 122 bin 957 düzenli göçmen bulunuyor" dedi.

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NARKOTİK SUÇLARDA BÜYÜK RAKAMLAR

Narkotik suçlarla ilgili büyük ve başarılı operasyonlarla çok önemli rakamlar ele geçirildiğini belirten Vali Şahin, “1022 operasyon gerçekleştirildi, 1120 şüpheli şahsa işlem yapıldı ve 83 şahıs tutuklandı. 7 kg 600 gr esrar, 22 bin 777 adet sentetik ecza, 6 bin 66 adet kaptagon, 33 kg 74 gr metamfetamin, 3 kg 780 gr eroin 209 gr kokain, 1 kg 28 gr bonzai, 4 bin 434 adet ecstasy, 38 kg 47 gr skunk, 40 kök kenevir ele geçirmiştir. Ayrıca NARVAS projesi kapsamında 158 ihbara istinaden 984 uygulama gerçekleştirilmiştir. Siber suçlarda ise 30 operasyon gerçekleşti ve 141 şüpheli yakalandı, 54'ü tutuklandı, 50 şahıs hakkında adli kontrol, 37 şahıs serbest bırakıldı, 7 şahıs da firari durumda" dedi.

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TRAFİK KAZALARINDA 5 ÖLÜ, 1318 YARALI

Trafik olaylarında 351 bin 456 sürücüye denetimlerde işlem yapıldığını anlatan Şahin, "Bunların 84 bin 161 adetdine idari para cezası uygulandı, 2 bin 811 araç ise trafikten men edildi. 26 skuter sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde kasım ayında 1980 trafik kazası gerçekleşti. Maalesef bu kazalarda 5 vatandaşımızı kaybettik. 1318 vatandaşımız yaralandı. Korsan taşımacılık kapsamında 35, engelli araçlar için ayrılmış park yerini denetimleri kapsamında 1470 araca ceza işlem uyguladık. İlimizde de 485 bin motosiklet 1 milyon 551 bin toplam araç var. Bu, nüfusa vurduğumuzda Türkiye'nin en yüksek rakamları" dedi.

61 GEMİ VE İŞLETMEYE ÇEVRE CEZASI

Sahil Güvenlik unsurlarınca kasım ayında 2 bin 182 saat seyir icra edildiğini dile getiren Şahin, 586 adet gemi ve tekne kontrol edildi. Bu kontrollerde 27 adet gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandı. 3 bin 336 adet şahıs sorgulandı. 4 kişi için yasal işlem yapıldı. 3 adet arama kurtarma görevi icra edildi. Toplam 17 şahıs sağ olarak kurtarıldı. Çevre Kanunu'na muhalefetten 61 adet gemi tekne, işletme ve atık tesisine cezai işlem yapıldı. Parasal değeri 8 milyon 876 bin TL'dir" diye konuştu.

ANTALYA 17 MİLYONU GEÇECEK

Antalya'nın turizm açısından da son derece başarı dolu bir sezonu bitirmek üzere olduğunu ifade eden Vali Şahin, turist sayısının şu an itibarıyla geçen seneyi geçtiğini, yıl toplamında 17 milyonu geçeceğini açıkladı. Kaçak ve sahte alkolle mücadelede yılbaşı denetimlerinin artırılacağını da söyleyen Vali Şahin, “Sadece yılbaşına özel değil, yıl boyu devam ettiriyoruz. Tabii ki bu dönemde daha da artıracağız. Bu hususta emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve tarım il müdürlüğümüzün denetim birimleri sadece büfelerde değil, imalathanelerde, otellerde, her yerde denetimlerini yapıyor. Bundan sonra daha da sıkı bir şekilde yapacaklar" dedi.