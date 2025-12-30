Haberin Devamı

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 polisin şehit olması, 9 güvenlik görevlisinin yaralanmasının ardından Antalya'da yılbaşı etkinlikleri iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yılbaşı kapsamında planlanan tüm konser, eğlence ve kutlama programlarının iptal edildiğini duyurdu.

BÜYÜKŞEHİR: TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Yalova'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle yılbaşı etkinliklerinin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yalova'da hain teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman polisimizin şehit olması dolayısıyla tüm yılbaşı etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

KONYAALTI VE KEPEZ DE İPTAL ETTİ

Antalya'nın merkez ilçelerinden Konyaaltı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimizin acısı dolayısıyla, Konyaaltı Belediyesi olarak yılbaşı için planlanan tüm etkinliklerimizi iptal ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Kepez Belediyesi'nden ise “Yılbaşı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerimiz, Yalova'da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararın kent genelinde planlanan tüm yılbaşı organizasyonlarını kapsadığı belirtildi.