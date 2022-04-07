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Antalya'da yıkım gerginliği! Önce davul-zurnayla karşıladılar sonra arbede çıktı

#ANTALYA#Yıkım#Yıkım Gerginliği

Antalya’da 2B arazisinde henüz tapusu çıkmayan arazilerdeki yapıların yıkımı için gelen belediye ekipleri, yapı sahipleri tarafından davul ve zurnalarla karşılandı. Yıkım başladığında ise ekipler ile yapı sahipleri arasında gerginlik ve kısa süreli arbede yaşandı.

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Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’nde 2B arazisi üzerinde tapu için başvuruda bulunan yaklaşık 70 vatandaşın, bölgeye henüz tapuları çıkmadan konteyner ev, su basmanı ve çeşitli yapılar yapmasının ardından yıkım kararı çıktı.

TÜM KARELER

Antalya’da 2B arazisinde yıkım gerginliğiAntalya’da 2B arazisinde yıkım gerginliğiHaberin Tüm Görselleri

Kepez Belediyesine bağlı ekipler sabah erken saatlerde yıkım için bölgeye hareket etti. Jandarma ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, yapı sahipleri gelen yıkım ekibini davul ve zurnalarla karşıladı, ardından konvoyla yıkım bölgesine hareket etti.

Burada ise yapı sahipleri ile ekipler arasında gerginlik ve kısa süreli arbede yaşandı. Yıkıma engel olmak isteyen vatandaşlara jandarma ekipleri müsaade etmezken, iş makinaları sırasıyla yıkımı gerçekleştirmeye başladı.

Bölge sakinlerinden Fuat Şen, “70 hane var. Kimi konteynerinde, kimi evinde, bahçesinde yaşıyor. Burada bir yaşam sirkülasyonu var. Ne olduğunu anlayamadığımız şekilde yıkıma başlandı. Bize herhangi bir tebligat yapılmadı. 2B arazisi ancak kişilere kadastro tarafından kişilere buraların tespitleri yapıldı. Sadece sürecin tamamlanıp tapuların alınmasını bekliyorduk” dedi.

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#ANTALYA#Yıkım#Yıkım Gerginliği

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