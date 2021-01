Antalya’da yeni evlenen çifte şok... Lüks villaya giren hırsızlar ziynet eşyalarını çaldılar

Antalya’da 3 milyon değerindeki lüks villaya giren hırsızlar, yeni evli çiftin 300 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak ortadan kayboldu. Hırsızlarla göz göze gelen çift, hırsızları tespit edene 20 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Çiçeği burnunda Alman vatandaşı gelin ise giden altınlarına üzülmediğini ifade ederek, “Altınlarım helali hoş olsun ama cep telefonumu getirsinler. O benim ekmek teknem” dedi.



Olay, 25 Aralık 2020 Cuma günü sabah 05.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sene önce dünyaevine giren Nurten (38) ve Şükrü Taşar (32) çifti, tatillerini geçirmek için Kemerağzı'nda 3 milyon değerinde lüks bir villa yaptırdı. Çift bir gece evin salonundaki koltukta uyurken kimliği belirsiz 2 kişi önce villanın güvenlik kameralarına ait kabloları kesti, ardından pencereden içeriye girdi. Bu sırada sese uyanan Nurten Taşar, eşini uyandırdı. Gözünü açınca hırsızla göz göze gelen Şükrü Taşar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Taşar’dan kaçan hırsızlık şüphelisi, içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı alarak diğer şüpheli ile birlikte kaçtı. Olayın şokunu atlatamayan çift, polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbarın ardından polis ekipleri, eve gelişleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çift ise yaşadıkları evden taşınıp yakınlarının yanına yerleşti.



“300 BİN TL KAYBIMIZ OLDU”



Olay anında hırsızın üstüne atladığını ve şahsın can havliyle kaçtığını belirten Şükrü Taşar, “Daha sonrasında evden dışarı çıkmadım. Çünkü iki kişilerdi. Dışarıda üçüncü ya da dördüncü bir kişi olabilir, bana ya da eşime zarar verirler diye takip edemedim. Eşimin küçük çantasıydı. İçerisinde yaklaşık 200 bin TL civarında altınlarımız ve ekstra marka model çanta ve bir miktar nakit vardı. Toplamda 300 bin TL gibi bir rakam kaybımız oldu” dedi.

Giden altınların peşinde olmadıklarını ifade eden Taşar, şüphelilerin kim olduğunu tespit edene 20 bin TL ödül vereceklerini açıkladı. Taşar, “Ödülü belki bizim yakınımızdan, çevremizden bir insan mı onu öğrenmek için koyduk. Onların kim olduğunu bilen, tespit eden kişiye 20 bin TL ödül belirledik. Biz zaten şu anda giden altınların veya çantanın peşinde değiliz. Sadece bize telefon gelse bile şu an kafi” diye konuştu.



“BURASI KORUNAKLIDIR GAFINA DÜŞTÜK”



Yakın bölgede başka villalar olduğu için bölgenin korunduğunu düşündükleri için bu bölgeye villa yaptırdıklarını dile getiren Taşar, “Korkmuyorduk. Burayı seviyoruz. Antalya’da böyle bir yer yok zaten. Eşim Alman vatandaşı olduğu için tatil amaçlı gelip gideriz, iki üç hafta kalırız diye düşündük. Bu tarafta başka villalar olduğu için çok korunaklı bölge olduğunu düşündük ama onun gafına düştük. Zaten o gece yakın bölgedeki 3, bizimkiyle beraber 4 villaya girip geceyi kapatmışlar” ifadesini kullandı.



“EŞİME UYAN HIRSIZ VAR DİYE ESPRİ YAPMIŞTIM”



Olay gecesi uyumakta güçlük çektiğini ifade eden Alman vatandaşı Nurten Taşar ise, o geceyi şu sözlerle anlattı:



“Bütün gece boyunca sabaha kadar uyuyamadım. Hırsızın geleceğini hissetmiştim. Eşim uyumuştu ve saat 3 ya da 4 gibi eşime, ‘Uyan evde hırsız var’ diye espri yapmıştım. Eşimi kaldırdım ve lavaboya gitti. Geldiğinde uyumaya devam ediyordu. Ancak ben uyumadım. Onların geleceğini hissetmiştim. Ben bunları düşünürken, o şahıslar gelmiş ve evimizin bahçesinde dolanıyorlarmış. Tam uyuma moduna geçtiğimde oturma odasının kapısı açıldı ve sesi duydum. Hemen eşimi kaldırıp elimle sinyal verdim. Eşim kalkar kalmaz, adamın içeri girmesiyle çıkması bir saniye sürdü.”



“ALTINLAR HELALİ HOŞ OLSUN AMA TELEFONUMU GETİRSİNLER”



Giden altınlarına üzülmediğini, ancak büyük korku yaşadığın aktaran Nurten Taşar, “Altınlar gitti evet. Helali hoş olsun ama pandemi süreci tamam, insanlarda para yok evet ama hırsızlığı nerede yapıyorlarsa yapsınlar ama evlere girmesinler. İnsanın psikolojisi o kadar bozuluyor. Psikolojimi de çok güzel etkilediler, ayriyeten çok teşekkür ediyorum. Altının, paranın peşinde değilim. Sadece telefonumu getirip yakın bir yerlere koyarlarsa çok memnun olacağım. O benim ekmek teknem. Çünkü şirket telefonumdu“ dedi.



“O KAPI SESİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM”



Olayın şokunu halen atlamadığını da sözlerine ekleyen Taşar, “Onların kim olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ödülü de bu yüzden koyduk. Bizim ekmeğimizi yiyen, bize dost görünümlü düşmanlarımız varsa bunu bilmek istiyorum. Her gün saat 3’te uyanıyorum ve 6’ya 10 kala kalkıyorum. Bunlar çünkü o saatte evden çıkmışlardı. Bu olay yaşandığından bu yana o kapı sesini hiç unutmadım, unutmayacağım” ifadelerini kullandı.