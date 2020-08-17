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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Antalya'da, yaşlı adamın denizde cesedi bulundu

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Antalya'da, yaşlı adamın denizde cesedi bulundu
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ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, ihbar üzerine harekete geçen deniz polisi, su yüzeyinde Özkan Durmuş'un (85) cansız bedenini buldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Suda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumdan şüphelenip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen deniz polisi, isminin Özkan Durmuş olduğu belirtilen kişiyi bota alarak, kıyıya getirdi. Sahilde hazır bekleyen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özkan Durmuş'un cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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