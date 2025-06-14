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Antalya'da yaşlı adam 9 gündür aranıyor! Son görüntüleri ortaya çıktı

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#ANTALYA#Arama Çalışmaları#Hüseyin Karadeniz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 14:29

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, mevlide gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hüseyin Karadeniz'i (76) arama çalışmaları 9'uncu günde de sürdürüldü.

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Belbaşı Yaylası'ndaki evinden, 6 Haziran'da öğle saatlerinde, Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı. Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi.

Antalyada yaşlı adam 9 gündür aranıyor Son görüntüleri ortaya çıktı

Henüz sonuç alınamayan arama çalışmalarına 9'uncu günde de devam edildi. Bu sabah AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timleri, Şahinler Mahallesi'nde toplandı. Ekipler mahallede ve ormanda aramalarına devam etti.

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#ANTALYA#Arama Çalışmaları#Hüseyin Karadeniz

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