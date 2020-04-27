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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Antalya'da yasak kalktı, otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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Antalya'da yasak kalktı, otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinden yarım saat sonra 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı saat 24.00'te sona erdi. Yasağın kalkmasından yaklaşık yarım saat sonra Manavgat'ın Hatipler Mahallesi'ndeki D-400 yolunda tali yola giren Mesut Cenan Konal'ın kullandığı 07 JN 207 plakalı otomobil ile bu yolda giden Enis Akboğa yönetimindeki 35 FU 467 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mesut Cenan Konal ile aracında bulunan Emine Nursel Konal ve diğer otomobilin sürücüsü Enis Akboğa ile yanındaki Murat Temiz yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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