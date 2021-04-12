MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı
GeriGündem Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 19:22 | Son Güncelleme:

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların transferini sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı. Görüntülerde evlere baskın düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı aramalar, ele geçirilen suç eşyaları ile şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri yer alıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi