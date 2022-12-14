Antalya’da yaralar sarılıyor

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Antalya’nın Kumluca, Demre ve Finike ilçelerinde pazar akşamı başlayıp salı sabahına kadar devam eden şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Kumluca’da sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılıp sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi Kumluca’da yüzlerce sera ile çok sayıda binanın birinci katı ile müstakil evleri su bastı. Sel sularının çekilmesi sonrası evlere ve işyerlerine dolan balçık ve moloz yığınları ortaya çıktı. Finike'de de seralar ve narenciye bahçeleri su altında kaldı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 işyerinin hasar gördüğünü açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kumluca ve Finike ilçelerinde selden zarar gören tarım arazilerini inceledikten sonra açıklama yaparak “Yükseklerde metrekareye 253 kilogram, Kumluca gibi ilçe merkezlerinde metrekareye 107.8 kilo, tabiri yerindeyse tufan denilebilecek yağış gündeme geldi” dedi. Belediyelerin temizlik ekipleri, AFAD görevlileri, gönüllüler de çalışmalara destek verdi. Farklı kentlerden gelen 700 jandarma, işyeri sahipleriyle dükkânları temizlerken, ürünlerin taşınmasına yardımcı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibi de bölgeye gelip çalışmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabından yaptığı açıklamada İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon TL kaynak aktardık” ifadelerine yer verdi.

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3 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Meteoroloji’nin Antalya için ‘turuncu kod’ ile çok kuvvetli yağış uyarısında bulunmasının ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde her kademedeki okullarda bugün için eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

İZMİR’İ DE SAĞANAK VURDU

İzmir’de dün 14.00’ten itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki işyerini su bastı. Dükkân sahipleri ve personel, yağmur sularını kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de çalışma başlattı. Kordon boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağış akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü.