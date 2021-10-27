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Antalya'da yangına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 Rus turist serbest bırakıldı

#Antalya#Orman Yangını#Rus Turist
Antalyada yangına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 Rus turist serbest bırakıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kamp sırasında yaktıkları ateşle orman yangınına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 Rus turist, yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı.

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Çağlarca bölgesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangını, 1 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 5 arazözle de karadan müdahaleyle 6 saatte söndürüldü, 4 hektarlık alan yandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili yaptıkları çalışma sonucu Sivri Dağ mevkisinde kamp yapan 7 Rus turisti gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen turistler, pazar günü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'orman yangınına neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Antalyada yangına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 Rus turist serbest bırakıldı

CEZAEVİ ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin yakından takip ettiği olay sonrasında turistlerin tutukluluğuna itiraz edildi. İtirazın uygun bulunması üzerine 7 Rus turist, dün gece Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan serbest bırakıldı. Rus turistler, serbest kaldıktan sonra cezaevi önünde fotoğraf çektirdi.

 

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#Antalya#Orman Yangını#Rus Turist

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