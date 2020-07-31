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Hürriyet
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Gündem
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 00:39,Son Güncelleme:

Antalya'da yangın! Sulama pompası ve ağaçlar zarar gördü

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Antalya'da yangın! Sulama pompası ve ağaçlar zarar gördü
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Antalya'nın Serik ilçesinde, boş arazide yangın çıktı. Yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınabilen yangında sulama kanalına ait pompa ve çevresindeki ağaçlar zarar gördü

Kayaburnu Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında katı atıklar ve sulama kanalına ait pompanın bulunduğu boş arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Büyüyen ve çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında sulama kanalına ait pompa ve çevresindeki ağaçlar yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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