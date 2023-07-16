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Antalya'da yangın paniği! Binada oturanlar çatıya kaçtı

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#Antalya#Yangın#Manavgat
Antalyada yangın paniği Binada oturanlar çatıya kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 17:00

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda yangın çıktı. Binada oturanlar korunmak için çatıya çıkarken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Aydınevler Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalyada yangın paniği Binada oturanlar çatıya kaçtı

Cadde trafiğe kapatılırken, alevler yan binanın panjurlarına da sıçradı. Bu sırada binada oturanlar, korunmak için çatıya çıktı. Bir süre sonra itfaiye merdiveni ile indirilen bina sakinleri, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de sağlık ekipleri müdahale etti.

Antalyada yangın paniği Binada oturanlar çatıya kaçtı

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Uzun uğraşlarla söndürülen yangına ilişkin Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgeye gelip, bilgi aldı. Mobilya deposu sahiplerinden Mehmet Gayretli, "Geldiğimde zaten yangın büyümüştü. Bazı insanlar patlamadan bahsediyor.

Antalyada yangın paniği Binada oturanlar çatıya kaçtı

Üst katımızdaki restorana ait klimanın motorunun patladığından bahsediliyor. Çok şükür, bir can kaybı olmadı. Yangının neden çıktığı incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

Antalyada yangın paniği Binada oturanlar çatıya kaçtı

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#Antalya#Yangın#Manavgat

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