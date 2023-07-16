Antalya'da yangın paniği! Binada oturanlar çatıya kaçtı

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Aydınevler Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya deposunda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılırken, alevler yan binanın panjurlarına da sıçradı. Bu sırada binada oturanlar, korunmak için çatıya çıktı. Bir süre sonra itfaiye merdiveni ile indirilen bina sakinleri, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de sağlık ekipleri müdahale etti.

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Uzun uğraşlarla söndürülen yangına ilişkin Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgeye gelip, bilgi aldı. Mobilya deposu sahiplerinden Mehmet Gayretli, "Geldiğimde zaten yangın büyümüştü. Bazı insanlar patlamadan bahsediyor.

Üst katımızdaki restorana ait klimanın motorunun patladığından bahsediliyor. Çok şükür, bir can kaybı olmadı. Yangının neden çıktığı incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.