×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da yanan kamyonette cesedi bulunmuştu! Katil zanlısının sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Gazipaşa#Cinayet
Antalyada yanan kamyonette cesedi bulunmuştu Katil zanlısının sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2026 15:00

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan kamyonette cesedi bulunan Hacı Ali Tuncer'in öldürülmesi sonrası tutuklanan Atuf Özdemir'in delilleri yok etmek için aracı ateşe verdiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, perşembe günü saat 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkisinde meydana geldi. Araç yangını olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 07 HZV 34 plakalı kamyonette erkeğe ait yanmış ceset belirledi. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede; cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin, Atuf Özdemir olduğu belirlendi.

"BEDELİNİ YANARAK ÖDERSİN" PAYLAŞIMI

Özdemir, dün Alanya ilçesindeki saklandığı eve yakalandı. Atuf Özdemir, işlemleri sonrası tutuklandı. Atuf Özdemir'in, Tuncer'i araç içerisinde öldürdüğü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiği tespit edildi. Diğer yandan Özdemir'in, sanal medya hesabından 'Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin' paylaşımı yaptığı görüldü.

İLGİLİ HABER17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü Kan donduran olayda 15 yaşındaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü! Kan donduran olayda 15 yaşındaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınLüks villadaki aile faciasında ölen kardeşlere acı veda Yan yana toprağa verildilerLüks villadaki aile faciasında ölen kardeşlere acı veda! Yan yana toprağa verildilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Gazipaşa#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!