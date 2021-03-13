Antalya'da virüs unutuldu! Vatandaş sahile akın etti

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 20, nem oranının ise yüzde 50'leri gördüğü kentte yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Konyaaltı Sahili, park ve yeşil alanların yanı sıra cadde ve sokaklar da kalabalık görüntüsüyle dikkati çekti. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.

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