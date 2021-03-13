MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya'da virüs unutuldu! Vatandaş sahile akın etti
GeriGündem Antalya'da virüs unutuldu! Vatandaş sahile akın etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Antalya'da virüs unutuldu! Vatandaş sahile akın etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya'da virüs unutuldu! Vatandaş sahile akın etti

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs risk haritasında nüfusa oranla 100 binde 87 vaka sayısı ile turuncu kategoride yer alan Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 20, nem oranının ise yüzde 50'leri gördüğü kentte yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Konyaaltı Sahili, park ve yeşil alanların yanı sıra cadde ve sokaklar da kalabalık görüntüsüyle dikkati çekti. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.

Antalyada virüs unutuldu Vatandaş sahile akın etti

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi