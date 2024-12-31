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Antalya'da vahşet! Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktığı Pınar Zorlu, ağır yaralandı

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#ANTALYA#Muratpaşa#Pınar Zorlu
Antalyada vahşet Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktığı Pınar Zorlu, ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 11:26

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motosiklet tamircisi 42 yaşındaki Gürhan Üzer, 20 gün önce boşandığı 36 yaşındaki Pınar Zorlu'nun üzerine benzin döküp ateşe verdi. Pınar Zorlu ağır yaralanırken, kaçan şüpheli yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde "Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi" dediği öğrenildi. Öte yandan Pınar Zorlu'nun eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi.

Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalyada vahşet Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktığı Pınar Zorlu, ağır yaralandı

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"GEÇENE KADAR KADINI YAKTI"

Olayın yaşandığı yerin karşısındaki iş yerinde çalışan Dursade Öner, "Karşıda kasapta çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Sonrasında kadının çığlığını duydum. İş yerinde çalışan kadınla beraber koşmaya başladık. Trafikten dolayı karşıya geçmekte zorlandık. Geçene kadar benzin dökerek kadını yaktı. İş arkadaşlarımız yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Kadında yanıklar vardı ve gözü görmüyordu. Yüz, saç, eller ve ayaklar komple yanıktı" dedi.

Antalyada vahşet Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktığı Pınar Zorlu, ağır yaralandı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

Antalyada vahşet Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktığı Pınar Zorlu, ağır yaralandı

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Pınar Zorlu'nun eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Antalyada vahşet Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktığı Pınar Zorlu, ağır yaralandı

Antalyada vahşet Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktığı Pınar Zorlu, ağır yaralandı

 

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#ANTALYA#Muratpaşa#Pınar Zorlu

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