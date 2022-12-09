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Antalya'da vahşet! Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü

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#ANTALYA#Muratpaşa#Cinayet
Antalyada vahşet Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 12:47

Antalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda T.'yi (61) boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf E. T.'nin (37), ilk ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Yusuf E. T. ile alışverişten dönen annesi Zübeyda T., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E. T., bu sırada elma yiyen annesinin elindeki bıçağı alarak saldırdı.

KOMŞULARI YAKALADI

İkili arasında yaşanan arbedede Yusuf E. T., bıçağın annesinin boğazına sapladı. Gürültü üzerine 1'i raporlu polis olmak üzere 2 komşu, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapıyı açan Yusuf E. T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikle kaçmaya çalışan Yusuf E. T., komşuları tarafından yakalandı.

Antalyada vahşet Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü

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Odaya girdiklerinde Zübeyda T.'yi boğazına saplanmış bıçakla yerde yatarken gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zübeyda T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis, Yusuf E. T.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Zübeyda T.'nin cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarınca teslim alındı.

Antalyada vahşet Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü

Öte yandan Yusuf E. T.'nin, polisteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Yusuf E. T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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#ANTALYA#Muratpaşa#Cinayet

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