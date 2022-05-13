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Antalya'da vahşet! 2 yaşındaki kızını öldürdü

#Antalya#Manavgat#Cinayet

Antalya'nın Manavgat ilçesinde psikolojik problemleri olduğu bildirilen Mersiye G. isimli kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızı Betül G.’yi bıçaklayarak öldürdü. Olay aynı evde yaşayan Mersiye G.'nin annesinin damadını aramasıyla ortaya çıktı. Feci olayın ardından anne, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, Sarılar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Mersiye G. (25) isimli genç kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnından 2 ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.

Olay, aynı evde kalan Mersiye G.'nin annesinin, sabah işyerine giden genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ve damadının eve gelmesinin ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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ANNE GÖZALTINDA

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Orhan G. ve Mersiye G.’nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.

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#Antalya#Manavgat#Cinayet

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