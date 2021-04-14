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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 14.04.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı! 5 gözaltı

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Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı! 5 gözaltı

Antalya'da araçlarıyla seyir halindeki sürücülere uzun namlulu tüfek gösterdiği öne sürülen kamyonetteki 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Orijinal gibi duran tüfeğin, boncuk attığı ve oyuncak olduğu belirlendi. 

Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte araçlarıyla seyir halindeki sürücüler, içinde 5 kişinin olduğu 07 GMB 77 plakalı kamyonetten kendilerine uzun namlulu tüfek gösterildiği ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yarım saat boyunca kamyoneti arayan ekipler, caddede aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, boncuk atan oyuncak tüfek ile 2 içki şişesi bulundu.

Polise sosyal medya için çekim yaptığını söyleyen sürücü A.S.F. ve 4 arkadaşı, gözaltına alındı. 

Antalyada uzun namlulu tüfek alarmı 5 gözaltı

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