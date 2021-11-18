Antalya'da üzücü olay! Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vergide istisna olur mu İşte asgari ücrete etkisiVergide istisna olur mu? İşte asgari ücrete etkisi#Asgari Ücret
Milli takım bombasını patlattı Balotelli...Milli takım bombasını patlattı! Balotelli...#Mario Balotelli
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Uzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacakMerkez Bankası faiz kararını açıkladıUzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacak?Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Erdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşmeErdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Topkapı Sarayında yeniden sergilenmeye başladı Duyan akın etti...Topkapı Sarayı'nda yeniden sergilenmeye başladı! Duyan akın etti...#Topkapı Sarayı
İki haftadır ortada yok Hayattayım mesajına kimse inanmadıİki haftadır ortada yok! "Hayattayım" mesajına kimse inanmadı #Peng Shuai
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
Üzücü olay Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruzÜzücü olay! Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruz#Antalya
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
İkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydumİkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydum#Meghan Markle
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat olduOkul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!#Elif Engin
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
Neden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değilNeden yıllarca beklediğini anlattı: Tacizi kabullenmek de anlatmak da kolay değil! #Natalie Wood
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da üzücü olay! Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruz

#Antalya#Konyaaltı#Yangın

Antalya'da, Meryem Tüysüz (35) ve oğlu Fevzi Köşger'in (16) yaşadığı baraka, nedeni bilinmeyen yangında kullanılamaz hale geldi. Tüysüz, uzun süre ağladı.

Haberin Devamı

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 139 Sokak'taki ağaçlık alandaki tahta barakada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger'in barakasındaki, çıkış nedeni bilinmeyen yangın büyüyüp tüm yapıyı sardı.

Yangının ormana da sıçradığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, çam ağaçları da zarar gördü.

Gözden Kaçmasın

2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryoHaberi Görüntüle

Kaldıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izleyen Meryem Tüysüz, "Anne-oğul kalacak yerimiz yok. Ev kiraları çok yüksek. Üstelik oğlum okuyor. Barınacak yerimiz olmadığı için, kendi imkanlarımızla orman içine yaptığımız barakada kalıyorduk.

Antalyada üzücü olay Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruz

Şimdi o da yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. Tüysüz ve Köşger, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Konyaaltı#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret