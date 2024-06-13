Antalya'da üzücü olay! En mutlu günlerine hazırlanırken evleri küle döndü

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1580 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Düğün hazırlıkları yapan nişanlı çiftten Barış Akdağ, evde nişanlısı ve iki kardeşi ile birlikte otururken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdekiler kendini dışarı atarken, Akdağ ve nişanlısı bavullarındaki eşyalar ile birlikte 20 gün önce sokaktan sahiplendikleri iki yavru kediyi alarak son anda kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin sardığı daire kısa sürede küle döndü.

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Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi, üst kattaki bazı dairelerde de küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

APARTMANDAKİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangında daha büyük bir facianın yaşanmasını ise itfaiye erlerinin dikkati önledi. Yangını söndürmek için müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan büyük mutfak tüpünü fark edip apartman dışına çıkartarak soğuttular. Ekiplerin müdahalesinin ardından tamamen söndürülen evde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sırasında büyük panik yaşan apartmandaki bazı ev sahipleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

KEDİ YAVRULARINI İSTEMEYEREK SAHİPLENDİRDİLER

Evlerinin küle dönüşünü izlemek zorunda kalan çift, yavru kedileri de uzun süre okşayıp sevdi. Zaman zaman evinin içindeki eşyaları da izleyen çift, ardından kalacak yerleri olmayınca kedileri o sıra yangın yerine gelen başka bir vatandaşa yeni bir ev bulana kadar emanet etti.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Düğün hazırlıkları yaptıklarını ve birkaç ay önce eve taşındıklarını belirten ikamet sahibi Barış Akdağ, “Nişanlım, ben ve iki kardeşim kalıyoruz. Birkaç eşyamızı kurtarabildik, diğer tüm eşyalarımız yandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şoke olduk” dedi. Yangın anında 20 gün önce sokakta bularak sahiplendikleri kedi yavrularını da alarak evden çıktıklarını belirten Akdağ, “Evde otururken bir anda koltuğun yandığını gördük. İlk aklımıza kediler geldi. Onları hemen kucaklayıp hemen dışarı çıktık” ifadelerini kullandı.

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Soğutma çalışmaları sürerken kedi yavrularına sarılan genç çift, istemeyerek de olsa yeni bir ev bulana kadar yavru kedileri bir başka hayvansevere emanet etti.