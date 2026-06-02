×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da üzerine benzin döküp kendisini iş yerine kilitledi

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Muratpaşa#Polis Müdahalesi
Antalyada üzerine benzin döküp kendisini iş yerine kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 15:55

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde İnanç A., elinde bıçak, üzerine benzin döküp kendisini, sahibi olduğu motosiklet tamir dükkanına kilitledi. Yaklaşık yarım saatte ikna edilen İnanç A., polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 638 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen motosiklet tamir dükkanı sahibi İnanç A., elinde bıçak, kendisini iş yerine kilitleyerek üzerine benzin döktü. Bağrışma sesini duyan arkadaşları ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

Arkadaşlarının ikna etmeye çalıştığı İnanç A., eliyle iş yerinin camını kırdı. Polis ekibinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla ikna edilerek iş yerinden çıkartılan İnanç A., ambulansa alınmak istendi. Ambulansa binmek istemeyen İnanç A.'ya, sokakta müdahale edildi. İnanç A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekibi, bıçak ve çakmağa ise el koydu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Muratpaşa#Polis Müdahalesi

BAKMADAN GEÇME!