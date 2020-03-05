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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Antalya'da uyuşturucu satıp, uykuda soydular

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Antalya'da uyuşturucu satıp, uykuda soydular
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ANTALYA'da 20 liraya uyuşturucu sattıkları U.Y.'nin uyumasını fırsat bilip, cebindeki 900 lira ile cep telefonunu alan D.U.K. (24), A.K. (24) ve B.Y. (20) polis operasyonuyla yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde 3 Mart akşamı yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

U.Y., 20 lira karşılığında uyuşturucu satın aldı. Ardından da otomobiline geçip, uyuşturucuyu kullandı. Bu sırada uykuya daldı. U.Y.'ye uyuşturucu satan şüpheliler, cebindeki cüzdandan 900 lira ile cep telefonunu aldı.

Uyandığında soyulduğunu fark eden U.Y., polise şikayetçi oldu. Harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, D.U.K., A.K. ve B.Y. olduğunu belirledikleri şüphelileri gözaltına aldı. 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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