Antalya'da uyuşturucu etkisindeki avukat gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

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Kasaplar Mahallesi Kasaplar Camisi yakınlarında dün akşam saatlerinde çalışır vaziyetteki 07 BKY 58 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz durduğu ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler ile çevredekiler, uzun süre kapısı kilitli otomobilin camına vurup, seslenerek sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonra kendine gelen sürücüye, polis kapıyı açması için uyarıda bulundu. Polis memurunun, "Ambulansa alalım, sana bir baksınlar. Bir şeyin var mı, iyi misin" diyerek kapıyı açmasını istediği sürücü, aniden gaza basınca otomobil hareket etti.

BAHÇEYE, ARAÇ ÇARPARAK EVE GİRDİ

Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce yakındaki çöp konteynerine ardından cami bahçesine daldı. Çitleri parçalayıp geçen otomobil, çarptığı park halindeki otomobili de sürükleyip, yaklaşık 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu. Otomobil, çarptığı zemin kattaki dairenin mutfak duvarını da yıktı. Trafik, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, polis ekibi eşliğinde ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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OTOMOBİLDE 50 UYARICI HAP BULUNDU

Antalya Barosu'na bağlı avukat olduğu, sık sık Manavgat Adliyesi'ne duruşmaya geldiği öğrenilen B.S.'nin hastanede yapılan kan testinde, birden fazla uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada da yeşil reçeteyle satılan 50 uyarıcı hap ele geçirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince B.S.'ye 'Uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan' 47 bin 842 TL ceza uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu. Ayrıca B.S. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. (DHA)