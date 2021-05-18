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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Antalya'da üniversiteli Havva Nur Çalışgan'ın ölümünde şoke eden iddia

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Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Ç. (19), otel odasında ölü bulundu. Genç kızın yakınları acı haberle yıkılırken annesi ''Sonu böyle mi olacaktı? Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü. Olay sonrası gözaltına alınan genç kızın erkek arkadaşı M.O.Ş. ile M.D. ifadelerinde 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını söyledi.

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  • Üniversiteli Havva Nur Çalışgan hayatını kaybetti, yakınları gözyaşlarına boğuldu
  • Üniversiteli Havva Nur Çalışgan hayatını kaybetti, yakınları gözyaşlarına boğuldu
  • Üniversiteli Havva Nur Çalışgan hayatını kaybetti, yakınları gözyaşlarına boğuldu
  • Üniversiteli Havva Nur Çalışgan hayatını kaybetti, yakınları gözyaşlarına boğuldu
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Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki apart otelde meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan, erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup apart otele gitti. Burada eğlenen 3 gençten Çalışgan, bir süre sonra fenalaştı. M.O.Ş. ile M.D.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hemen müdahalede bulunduğu Havva Nur Çalışgan yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan M.O.Ş. ve M.D., polis merkezindeki ifadelerinde 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını ve Çalışgan'ın fenalaştığını söyledi. Çalışgan'ın cansız bedeni de otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalyada üniversiteli Havva Nur Çalışganın ölümünde şoke eden iddia

Genç kızın erkek arkadaşı gözaltında

ANNESİ ‘SONU BÖYLE Mİ OLACAKTI’ DİYEREK AĞLADI

Havva Nur Çalışgan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze teslim alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışgan, "Ben bunca yıl 2 çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı? Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü.

Antalyada üniversiteli Havva Nur Çalışganın ölümünde şoke eden iddia

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