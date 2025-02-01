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Antalya'da ulaşım ücretlerine zam geldi

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#Antalya#Ulaşım#Zam
Antalyada ulaşım ücretlerine zam geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 11:05

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, toplu taşıma ücretlerinde artışa gitme kararı aldı. Tam bilet ücreti 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi.

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UKOME Genel Kurulu'nun aldığı karara göre, toplu taşıma araçlarında kullanılan tam bilet ücreti 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi. Öğrenci, öğretmen ve indirimli kart kullanıcıları için de yeni tarife belirlenirken 10 TL olan öğrenci ücreti, 12 TL oldu. Toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yeni ücretler 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Otobüsçüler Esnaf Odası Antalya Şube Başkanı Yasin Arslan, "Maliyetlerin yükselmesi sonucu bilet maliyeti 45 TL'ye yakın olmasına rağmen, son düzenleme ile tam bilet fiyatı 27 TL, öğrenci bileti ise 12 TL olarak güncellenmiştir. Vatandaşlarımıza nerdeyse yarı fiyatına kadar destek veren, aradaki farkı vatandaşlar adına ödeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e minnettarız. Antalyalımıza başkanımın sayesinde en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

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#Antalya#Ulaşım#Zam

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