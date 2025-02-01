Antalya'da ulaşım ücretlerine zam geldi

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UKOME Genel Kurulu'nun aldığı karara göre, toplu taşıma araçlarında kullanılan tam bilet ücreti 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi. Öğrenci, öğretmen ve indirimli kart kullanıcıları için de yeni tarife belirlenirken 10 TL olan öğrenci ücreti, 12 TL oldu. Toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yeni ücretler 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Otobüsçüler Esnaf Odası Antalya Şube Başkanı Yasin Arslan, "Maliyetlerin yükselmesi sonucu bilet maliyeti 45 TL'ye yakın olmasına rağmen, son düzenleme ile tam bilet fiyatı 27 TL, öğrenci bileti ise 12 TL olarak güncellenmiştir. Vatandaşlarımıza nerdeyse yarı fiyatına kadar destek veren, aradaki farkı vatandaşlar adına ödeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e minnettarız. Antalyalımıza başkanımın sayesinde en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.