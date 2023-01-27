Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Antalya’da uçağa yıldırım isabet etti... O anlar kameraya yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Uçak#Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 21:10

Antalya Havalimanı'na iniş yaptığı sırada Anadolujet firmasına ait yolcu uçağının kanat bölümüne yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, yolcular o anı cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Haberin Devamı

İstanbul-Antalya seferi yapan Anadolujet firmasına ait yolcu uçağına iniş yapacağı sırada yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçakların iniş ve kalkışlarının devam ettiği öğrenildi.

RÜZGAR HIZI SAATTE 153 KM’YE ULAŞTI

Öte yandan “Turuncu kod” uyarısının verildiği Antalya’da gök gürültülü sağanak ve şiddetli fırtına etkili olmaya devam ediyor. An itibariyle en yüksek rüzgar hızı Kemer ilçesi Sığlık Feneri’nde 153, Konyaaltı Yeni Liman’da 100, Muratpaşa’da ise 95 km/saate ulaştı. Son 24 saatte metrekare Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi’nde 94, Dağbeli’nde 69, Akdeniz Üniversitesi 33 ve Muratpaşa’da 22 kilogram olarak kaydedildi. Fırtına ve kuvvetli yağışın bu gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, yarın Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Uçak#Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi
80lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti Ve davada sona ulaşıldı...

80'lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti! Ve davada sona ulaşıldı...

#Robert Eugene Koehler
Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

#Meta