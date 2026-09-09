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Antalya'da Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

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#ANTALYA#Alanya#Türk Bayrağı
Antalyada Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 11:46

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen 58 yaşındaki İngiliz turist Stephen Kerr, otelde personelle tartışmasının ardından lobide asılı Türk bayrağına tükürdü. Gözaltına alınan Stephen Kerr, tutuklandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Dinek Mahallesi'ndeki bir otele tatil gelen İngiltere vatandaşı Stephen Kerr, iddiaya göre, personelle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kerr, tartışma sonrası lobide asılı Türk bayrağına tükürdü.

Otel çalışanları tarafından yakalanan Kerr, ihbar üzerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TERCÜMANLA İFADESİ ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Stephen Kerr, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Kerr, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan tutuklanıp, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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#ANTALYA#Alanya#Türk Bayrağı

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