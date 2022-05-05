Antalya’da turizm bayramı

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Hafta sonuyla birlikte 5 günlük bayram tatilinde, pandemi nedeniyle uzun süredir tatillerini erteleyen birçok aile Antalya’yı tercih etti. Otellerin toplam kapasitesinin yüzde 30 ila 50'si iç pazarla, yüzde 30’luk kısmı ise yabancı pazardan gelen turistlerle doldu. Yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut Antalya’da otel ve pansiyonlardaki doluluğun yüksek olduğunu belirterek “Tüm sektörler pay alıyor. Sezon için ciddi bir başlangıç oldu. Herkese moral oldu” dedi.

REZERVASYON MORALİ

Nirvana Hotels Group CEO'su Korhan Alşan da otellerde iç pazarda hareketlilik yaşandığını söyledi: “Otellerin toplam kapasiteleri yüzde 30-50 iç pazarla dolmuş oldu. Geri kalan kapasitenin de yüzde 30 civarı yabancı pazarlarla doldu. Antalya bölgesi yüzde 60-80 arası doluluklara ulaştı. Daha sezon yeni yeni açılıyor. Bu dönemde normalde iç pazarda talep az oluyor. Kısa bir tatile göre beklentimin üzerinde gördüm. Bunun sebebini COVID-19'un gündemden düşmesine bağlıyorum. COVID'in gündemden düşmesiyle bayram tarihinin çakışması, tatil tüketicisinde çifte bayram psikolojisi oluşturdu. İnsanlarda birikmiş bir özlemi vardı. İç pazardaki rezervasyonlar 2019 yılının bile yüzde 10 ila yüzde 20 üzerinde seyrediyor.”

ZOR DÖNÜŞ

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RAMAZAN Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, 5 günlük tatilin son gününde yolları doldurdu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, bayram dönüşleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara-Samsun karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tatillerini Ege ve Akdeniz sahillerinin yanı sıra Çanakkale’nin Bozcaada ve Assos gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar da Çanakkale’de yoğunluk oluşturdu. Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen tatilcilerin bir bölümü 1915 Çanakkale Köprüsü’nü, bir bölümü ise feribotları tercih etti. Feribot iskelesinde yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde de özellikle dün öğle saatlerinden itibaren kuyruklar vardı. Trafik ekipleri de yollarda araçların güvenli seyri için nöbetteydi.

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BAYRAM KEMERLİ OLDU: CAN KAYBI YÜZDE 58 AZALDI

BAYRAMIN son günü tatilciler dönüşe geçerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da güzel haber geldi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun” dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da bayram nedeniyle alınan yoğun trafik tedbirleri ve 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası sonucunda geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş yaşandığı vurgulandı:“Son 10 yılda bayram tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 52, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 58, yaralı sayısında ise yüzde 44 azalış görüldü. 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 26 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik trafik için vatandaşlarımızdan yasal hız sınırına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz.”

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