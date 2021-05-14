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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 14.05.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Antalya'da turistler sahillere akın etti

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Antalya'da turistler sahillere akın etti

Antalya'da Konyaaltı sahili, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de turistlerle doldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de Antalya'da sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri dışarıdaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

Antalyada turistler sahillere akın etti



Kentte hava sıcaklığı 24 dereceye nem oranı yüzde 70'e ulaşınca, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tam kapanmadan muaf turistler ise soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelen turistler güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkarttı. Çocuklar sıcaklığı 18 derece olan denize anne ve babaları ile girerken, kimi de kumlara uzanarak güneşlendi. 

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