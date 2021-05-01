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Gündem
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 01.05.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Antalya'da turistler sahillere akın etti!

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Antalya'da turistler sahillere akın etti!

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 17 günlük tam kapanmanın 2'nci gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu. 

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  • Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
  • Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
  • Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
  • Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 2'nci gününde de Antalya'da kurallara uyuldu. Kentin boş kalan ana yolları ve caddelerinde polis ekipleri, kontrol noktalarında denetim yaptı. Kısıtlamadan muaf olanların kimlik ve izin kontrolü sırasında, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Antalyada turistler sahillere akın etti

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının ise yüzde 50'yi bulduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Kimi sahilde güneşlenirken kimi ise denize girerek, Akdeniz'in keyfini sürdü.

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