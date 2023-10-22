Antalya'da turistler sahile akın etti

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Türkiye'de bazı illerde yağmur ve kar etkili olurken, Antalya'da pazar günü güneşli ve sıcak hava yaşandı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 69 seviyelerinde olduğu kentte, yerli ve yabancı tatilciler, sahillere akın etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, hafta sonu yoğunluk oluştu. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenirken, bazıları da yüzdü. Bazı vatandaşlar ile çocuklar paddle board ile kanoya binerken, bazıları da falezlerin altındaki 6 metrelik kayadan denize atlamayı tercih etti. Antalya'da, hafta boyunca hava sıcaklığının 26-28 derecelerde olması bekleniyor. (DHA)