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Antalya'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

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#Harun Uraç#Trafik#Kaza
Antalyada tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 09:20

Konya-Antalya kara yolunda tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada otomobil sürücüsü Harun Uraç hayatını kaybetti, otobüsteki 12 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

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Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

OTOBÜS VE OTOMOBİL DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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HAYATA VEDA ETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

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#Harun Uraç#Trafik#Kaza

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