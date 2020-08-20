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ANTALYA (AA)
Haber Giriş: 20.08.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Antalya'da traktörün altında kalan çiftçi öldü

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Antalya'da traktörün altında kalan çiftçi öldü
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Antalya'nın Serik ilçesinde dereye yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Uysal'ın (49) kullandığı 07 LRE 93 plakalı traktör, Çandır Kavşağı yakınlarında yaklaşık 8 metreden dere yatağına devrildi.

Sürücünün kullandığı traktörün altında kaldığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Uysal'ın tarlasına ilaçlama yaptığı ve kazanın da ilaçlama motoruna su doldurmaya gittiği sırada olduğu öğrenildi.

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