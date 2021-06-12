Antalya'da trafikte saç saça baş başa kavga!

Muratpaşa ilçesi 12'nci Cadde, bilinmeyen nedenle durdurdukları araçlarından inen 2 kadın, kavga etmeye başladı. Birbirlerinin saçlarından çekip, boğazından sıkan kadınları, yoldan geçen diğer sürücüler güçlükle ayırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde aracından inen kadının, diğerini otomobilinden inmesine fırsat vermemek için kapıyla sıkıştırmaya çalıştığı görüldü. Kendisini kapı engelinden kurtaran kadının ise diğer kadın sürücünün üzerine atladığı anlar kameraya yansıdı.

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