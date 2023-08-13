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Antalya'da trafikte mucize kurtuluş! Facianın eşiğinden dönüldü

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#Antalya#Trafik#Kaza
Antalyada trafikte mucize kurtuluş Facianın eşiğinden dönüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 10:34

Antalya'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, dönmekte olan minibüsten kaçmak isterken ters şeride girince facianın eşiğinden dönüldü. aza yapan araçlardan birisinde hamile bir kadının olduğu ve rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Alanya istikametine gitmekte olan araç sürücülerinin ters şeritten gelen otomobili fark ederek frene basmaları, muhtemel faciayı önlerken, 2 otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Olay, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki plaka ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp karşı yönden gelen ve Doğançam istikametine dönmekte olan minibüse çarpmamak için ters şeride girdi.

Kendilerine yeşil ışık yanmasıyla hareket eden karşı şeritteki araç sürücülerinin dikkati ve gelen otomobili fark ederek frene basmaları muhtemel bir facianın yaşanmasının önüne geçerken, araçların durmaya çalışırken Hüseyin Coşar’ın kullandığı 42 GF 507 plakalı ve Hüsnü Yüksel’in kullandığı otomobillerin birbirine çarpması sonucu kaza meydana geldi. K

 

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OLAY GÖRÜNTÜLERİN İZLENMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazaya neden olan otomobilin olay yerinden ayrılmasının ardından olay yerinin yakınında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasının izlenmesiyle nasıl bir facianın eşiğinden dönüldüğü gözler önüne serildi.

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#Antalya#Trafik#Kaza

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