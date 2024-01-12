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Antalya'da trafikte dehşet saçtı: Yol vermeyen otobüse saldırıp yumrukla camını patlattı

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#ANTALYA#Alanya#Yol Verme Kavgası
Antalyada trafikte dehşet saçtı: Yol vermeyen otobüse saldırıp yumrukla camını patlattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 16:57

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol istediği ancak önüne geçemediği yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen otomobil sürücüsü, Otobüs şoförüne küfredip hakaretler yağdırarak otobüsün camını yumruk atarak patlattı.

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Olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya-İstanbul seferini yapmakta olan ve bir yolcu ile yedek şoför ve muavinin bulunduğu Bünyamin Kahveci idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün saldırısına uğradı.

Olayda, Alanya'dan yola çıkan otobüse, Okurcalar Alarahan Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğu sırada yanında duran otomobilden inen ve kimliği belirlenemeyen sürücü yumruk atarak camı patlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Antalyada trafikte dehşet saçtı: Yol vermeyen otobüse saldırıp yumrukla camını patlattı

Saldırgan sürücü aracına binerek olay yerinden ayrılırken, saldırıya uğrayan ve kırılan camın isabet etmesi sonucu yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

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Yedek kaptan ise olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Yedek kaptan İbrahim Demir, "Alanya'dan Antalya istikametine giderken Alarahan Kavşağı'na yaklaştığımız sırada arkamızdan bir araç kornaya basarak yol istedi. Müsait olmadığımız için lambalara kadar onu arkamızda tuttuk. Yol verdiğimizde bir anda solumuza geçip küfretti, araçtan inip cama yumruk atıp camı patlattı" dedi.

Antalyada trafikte dehşet saçtı: Yol vermeyen otobüse saldırıp yumrukla camını patlattı

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#ANTALYA#Alanya#Yol Verme Kavgası

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