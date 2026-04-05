Feci kazada 2 çocuk yaşamını yitirdi! Babanın feryadı yürekleri dağladı

#Trafik Kazası#Antalya#Korkuteli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 10:59

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çocuğunun cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almak için gelen baba Ali Çelik, gözyaşlarını tutamayıp “Oğlum" diyerek feryat etti.

 Kaza, gece saatlerinde Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Uysal’ın kontrolünü kaybettiği 09 NC 159 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Abdullah Çelik ile Kemal Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ömer Mert Sökmen ve Ramazan Uysal, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya’ya sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

2 ÇOCUĞUN CENAZESİ ALINDI, BABANIN ‘FERYADI YÜREK BURKTU

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün gece yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çelik (13) ile Kemal Yalçın'ın (13) aileleri, çocukların cenazelerini teslim almak için bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Yalçın'ın cenazesini amcası, Çelik'in cenazesini ise babası Ali Çelik ve yakınları morgdan teslim aldı. Gözyaşlarını tutamayan Ali Çelik, “Oğlum" diyerek feryat etti. Cenazeler, defnedilmek üzere Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'ne götürüldü. (DHA) 

