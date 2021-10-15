Antalya'da trafiği kilitleyen kaza

Kaza, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki Güllük alt geçidinde meydana geldi. Konyaaltı istikametinde giden Abdülhamit Pervane yönetimindeki 34 BFF 43 plakalı otomobil, bir taksiye çarptıktan sonra alt geçit duvarına çarparak, takla attı. Sürücü Pervane, kazayı yara almadan atlattı.
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