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Antalya'da toz taşınımı paniğe yol açtı! Yangın ihbarı yağdı

#ANTALYA#Manavgat#Toz Taşınımı
Antalyada toz taşınımı paniğe yol açtı Yangın ihbarı yağdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde görülen sis ve duman vatandaşların birçok bölgeden yangın ihbarında bulunmasına neden oldu.

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Sahilde bulunan otellerin yanı sıra Sorgun çamlığından yangın ihbarı gelirken, olayın toz taşınımı olduğunun öğrenilmesiyle herkes rahat bir nefes aldı. Deniz üzerinde görülen, Alanya tarafından Antalya yönüne geçen toz taşınımı sırasında Side ve bölgedeki otellerin görüşü tamamen kapandı.

Antalyada toz taşınımı paniğe yol açtı Yangın ihbarı yağdı

Manavgat sahillerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hava kalitesini düşürüp hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesinin büyük ölçüde düşmesine neden oldu.

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ÜST ÜSTE YANGIN İHBARLARI

Sabah erken saatlerde başlayan doğa olayını gören vatandaşlar, özellikle Sorgun çamlığının üzerini ve otellerin etrafını tamamen kaplaması nedeniyle yangın ihbarında bulundu.

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Üst üste gelen ihbarlar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçerken, olayın toz taşınımı olduğunun anlaşılmasıyla herkes rahatladı.

Toz taşınımı, Antalya istikametine doğru uzaklaşırken görüş mesafesi yavaş yavaş eski haline gelmeye başladı.

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#ANTALYA#Manavgat#Toz Taşınımı

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