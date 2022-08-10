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Antalya'da 'torbacı' operasyonu: 53 gözaltı

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#ANTALYA#Torbacı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 17:16

Antalya'da, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Evler ve otomobillerdeki aramalarda 8 kilo 509 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, 2 gram kokain, 43,47 gram metamfetamin, 5 bin 853 adet ecstasy, 163 yeşil reçeteye tabi hap, 7 adet yaklaşık 2 bin 100 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 4 silah ve 4 mermi, uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 14 bin 475 TL ile 10 dolar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 53 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Antalyada torbacı operasyonu: 53 gözaltı

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#ANTALYA#Torbacı#Operasyon

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