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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Antalya'da tepki çeken görüntü! Kediye böyle tekme attı

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Antalya'da tepki çeken görüntü! Kediye böyle tekme attı

Antalya'da, marketin önünde görevliyle konuşan bir kişinin hemen yanında duran 2 kediye tekme atması, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Manavgat'ta geçen 31 Ocak günü meydan gelen olayda, marketin önünde mağaza görevlisiyle konuşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, çevresinde 2 kedinin durduğunu fark etmesinin ardından kendisine 1- 2 metre mesafedeki oturan kedilere yaklaşarak sertçe tekme attı. Kedilerin kaçışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen kişinin market görevlisiyle konuşurken önce sağ tarafında duran kediye, ardından marketin önünde duran kediye tekme attığı görülürken, hiçbir şey olmamışçasına markete girmesi ise dikkat çekti. 

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