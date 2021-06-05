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ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 05.06.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Antalya'da tepki çeken görüntü!

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Antalya'da tepki çeken görüntü!

Antalya'da asker eğlencesi için bir araya gelen grup, maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ihlal etti. Gençlerin müzikli eğlencesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesinde asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, yollarda araçlarıyla konvoy oluşturup, pencerelerinden sarktı. Kepez Varyantı'nda müzik eşliğinde eğlenen gençler, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Antalyada tepki çeken görüntü

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